Perde il controllo dell'auto e si ribalta: donna in ospedale e traffico bloccato sulla Ravegnana

Tanta paura per una giovane automobilista e traffico bloccato su via Ravegnana. Tutto è successo intorno alle 12.30 di martedì, quando una donna alla guida di una Fiat 500, che stava procedendo sulla strada statale verso Ravenna, avrebbe perso il controllo del mezzo al chilometro 212, indicativamente fra la frazione di Longana e l'incrocio con la statale Adriatica. Stando ai primi rilievi, effettuati sul posto dagli agenti della Polizia Locale di Ravenna, l'auto sarebbe salita sull'argine del fiume Ronco e quindi si sarebbe ribaltata su un fianco, finendo poi per capovolgersi con le ruote all'aria.

Sul posto sono subito giunti i soccorsi: il 118 con automedica e ambulanza, coadiuvati dai Vigili del Fuoco di Ravenna e dal personale di Anas. I pompieri, intervenuti con autogru al seguito, hanno estratto l'automobilista consegnandola ai sanitari. La donna, rimasta sempre cosciente, è stata stabilizzata sul posto e poi portata all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Le sue condizioni sembrerebbero non preoccupanti. Intensi invece i disagi al traffico sulla Ravegnana che è rimasto bloccato per circa 40 minuti ed è poi stato riaperto dopo le 13 a senso unico alternato.