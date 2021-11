Paura al passaggio a livello: un'auto sbatte contro le sbarre abbassate

Attimi di paura al passaggio a livello lungo la linea ferroviaria Ravenna-Faenza. E' successo martedì mattina, poco dopo le 8, nel tratto di ferrovia che incrocia la via Godo vecchia a Russi. Stando alle prime ricostruzioni, una donna alla guida della sua automobile non si sarebbe accorta che le barriere del passaggio a livello erano abbassate e ha quindi urtato con il parabrezza le sbarre di protezione. Il veicolo, per fortuna, procedeva a velocità moderata e non risultano danni a persone.

Da registrare, perciò, solo danni lievi alle sbarre del passaggio a livello, oltre che al parabrezza dell'auto. Il traffico ferroviario, dopo qualche momento di interruzione per consentire i necessari controlli sul posto, è ripartito con il passaggio dei treni a velocità controllata nei pressi del luogo dell'incidente, non distante dalla stazione di Russi. Sul posto sono intervenuti la Polizia ferroviaria di Ravenna e il personale di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana).