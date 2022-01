Perde il controllo dell'auto e sbatte contro lo spartitraffico: pericoloso incidente in A14

Attimi di panico in autostrada. Intorno alle 9 di mercoledì mattina, al km 68 sud dell'A14, subito dopo il casello di Faenza in direzione Ancona, un 60enne di Rovigo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua Fiat Tipo andando a sbattere contro il muretto spartitraffico centrale dell'autostrada e restando quindi bloccato in terza corsia, causando una situazione di pericolo anche per via della foschia.

L'uomo ha subito chiamato le forze dell'ordine che hanno inviato sul posto una pattuglia della Polizia Stradale di Forlì per i rilievi e il personale di Autostrade per gestire la viabilità. Il ferito è stato soccorso dal personale del 118 e portato all'ospedale di Forlì con l'ambulanza, mentre il veicolo è stato rimosso. L'intervento congiunto tra Polizia e soccorritori ha scongiurato ulteriori problemi.