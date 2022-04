L'auto si ribalta nel fosso dopo l'impatto, un ferito grave trasportato d'urgenza con l'elisoccorso

Il bilancio è di due feriti, di cui uno in gravi condizioni, a seguito di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di Pasquetta (18 aprile) sulla strada Adriatica, all’altezza dell’incrocio con la via Canala. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata ed è finita nel fosso: sul posto si è reso necessario l’intervento anche dell’elisoccorso, oltre che due ambulanze e un’auto medicalizzata. I due feriti erano a bordo di una Fiat Panda finita nel fosso, probabilmente dopo l'impatto con una Renge Rover: i feriti sono una coppia originaria della provincia di Bergamo, di circa 70 anni, ad avere la peggio la signora.

Il conducente della Range Rover non ha invece riportato particolari conseguenze, se non qualche trauma. Sull’incidente anche i Vigili del fuoco, la polizia si è occupata della gestione del traffico. La strada Adriatica è rimasta chiusa per una quarantina di minuti, il tempo necessario per l'intervento e l'atterragio dell'elisoccorso che ha poi trasportato la donna all'ospedale Bufalini di Cesena.