Camion si ribalta in autostrada: A14 chiusa, traffico in tilt

Traffico in tilt sull'A14, chiusa lunedì mattina intorno alle 11.30 dopo che un camion si è ribaltato. L'autostrada è stata chiusa in direzione nord da Ravenna verso Fornace Zarattini, dal Quadrifoglio, mentre in direzione sud il traffico è deviato su una sola corsia. Il camion viaggiava verso nord e, dopo aver impattato contro il guard rail, si è ribaltato su un fianco perdendo il carico di materiale argilloso.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato il camionista - rimasto sempre cosciente - all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Ravenna, la Polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Si raccomanda di prestare la massima attenzione anche per via dei mezzi che stanno facendo manovra all'altezza del Quadrifoglio per liberare la carreggiata in direzione nord, ripercussioni anche sulla Romea dir.