12enne investita in bicicletta mentre va a scuola: grave in ospedale

Stava andando a scuola in bicicletta, quando è stata investita da un'auto. Paura questa mattina a Ravenna in viale Po, dove una ragazzina di 12 anni è stata colpita da un veicolo in transito. Erano da poco passate le 7.30 quando la piccola ciclista ha attraversato in sella alla sua bicicletta viale Po, pare fuori dalle strisce pedonali. Una Fiat 500 condotta da una 60enne, che in quel momento stava transitando sul viale, l'ha colpita in pieno, con la 12enne sbalzata contro il parabrezza dell'auto.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica. Visti i traumi importanti riportati dalla ragazzina, è stato fatto intervenire l'elicottero dei soccorsi dal vicino ospedale Santa Maria delle Croci, con il quale la ferita è stata trasportata all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Presente sul luogo dell'incidente la Polizia locale di Ravenna per i rilievi del caso, che ha anche gestito l'intenso traffico dell'orario di punta.

Quasi due anni fa, a pochi metri di distanza dal luogo dell'impatto, un 28enne in bicicletta perse la vita dopo essere stato investito da un'auto.