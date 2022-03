Ennesimo incidente in piazza della Resistenza: donna in bici in condizioni gravissime

Ennesimo grave incidente in piazza della Resistenza a Ravenna, già teatro di numerosi sinistri stradali. Attorno alle 10.15 una donna che stava andando in bicicletta è stata colpita da un'auto, una Fiat Multipla condotta da un uomo, che viaggiava da via Circonvallazione al mulino verso via Fiume abbandonato. Nel contatto tra i due mezzi, la ciclista è caduta rovinosamente a terra.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 e la ferita è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Ravenna con codice di massima gravità, per essere poi trasferita in elicottero al Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono ritenute particolarmente gravi dai sanitari. Sul posto per i rilievi di legge e la gestione della viabilità la Polizia locale di Ravenna, supportata dalle volanti della Polizia di Stato.