Ha coinvolto in maniera grave un'anziana l'incidente che si è verificato oggi, giovedì, poco prima di mezzogiorno su via Quarantola a Lugo. La donna, una 78enne, stava viaggiando in sella a una bicicletta da Fusignano verso Lugo quando, dopo aver attraversando la rotonda all'incrocio con via Sant'Andrea, è stata investita da un furgone commerciale condotto da un 25enne che viaggiava dietro di lei. La donna è rovinata sull'asfalto riportando un grave trauma cranico.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, con il quale la ferita - rimasta cosciente - è stata trasportata all'ospedale Bufalini di Cesena. Per i rilievi di legge e la gestione del traffico a senso unico alternato su via Quarantola è intervenuta la Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.