Botta all'incrocio, ciclista investita da un'auto: la ragazza finisce in ospedale

Grave incidente fra una bici e un'auto a Ravenna. È successo martedì, all'incrocio tra via Vincenzo Monti e via Cesarea. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Locale di Ravenna, presente sul posto per i rilievi di legge, una ciclista di 17 anni stava percorrendo via Cesarea sul marciapiede lato destro, quando attraversando l'incrocio con via Monti sarebbe entrata in collisione con un'auto che da via Monti stava per immettersi in via Cesarea. Nel violento urto, la giovane sarebbe stata caricata dall'auto, riportando diversi traumi. Subito intervenuto il soccorso del 118 che ha poi deciso di trasportare la ragazza in ambulanza fino all'ospedale Bufalini di Cesena.