Schianto all'incrocio: donna investita mentre va in bici, in ospedale

Incidente nella prima mattina di giovedì nel quartiere San Biagio. Attorno alle 8 un uomo sui 40 anni, a bordo di una Fiat Punto, stava viaggiando su via Maggiore dalla periferia verso il centro quando, nell'immettersi su via Chiesa, non si è accorto che dalla parte opposta arrivava una donna in bicicletta. Nell'impatto, la 57enne in bici è caduta rovinosamente a terra.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato la ferita all'ospedale di Ravenna con codice di media gravità. Per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia locale di Ravenna.