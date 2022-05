Travolto da un'auto mentre va in bici: 11enne portato in elicottero in ospedale

Ha coinvolto un minore il brutto incidente avvenuto mercoledì mattina a Massa Lombarda. Poco dopo le 13 un ragazzino di 11 anni stava andando in bicicletta lungo via di Roma quando, nell'immettersi su viale Dante Alighieri, è stato travolto da una Lancia Y condotta da una 23enne del posto. Il giovane ha sbattuto contro il parabrezza dell'auto, per poi finire a terra.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, con il quale il ferito è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena in condizioni gravi, ma fortunatamente l'11enne non è in pericolo di vita. Per i rilievi di legge e ricostruire la dinamica è intervenuta la Polizia locale dell'Unione della Bassa Romagna.