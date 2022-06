Schianto all'incrocio, 12enne in bici investito portato di corsa in ospedale

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di mercoledì a Mezzano. Dalle prime informazioni pare che un'auto, condotta da un 34enne, stesse percorrendo via fratelli Cervi quanto, giunto all'intersezione con via Zoli, abbia incrociato due ciclisti che avrebbero saltato la precedenza. L'auto non ha potuto fare nulla per evitare di colpire uno dei due in bicicletta, un 12enne, caduto a terra malamente.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, che hanno trasportato il minore ferito all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Sul luogo dell'incidente era presente anche il padre del ragazzo. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Ravenna. Un altro incidente ai danni di un ciclista si è verificato giovedì mattina nel ravennate.