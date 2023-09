Grave botta fra auto e moto: due centauri finiscono all'ospedale

Un grave urto fra auto e moto si è verificato domenica pomeriggio su via Trieste. L'incidente è avvenuto, intorno alle 17, all'altezza del distributore Agip, a poca distanza dal ponte di via Trieste. Nello scontro sono rimaste coinvolte una moto con a bordo due passeggeri e una Opel Zafira. A bordo della moto viaggiavano un uomo di 57 anni e una donna di mezz'età che, in seguito all'urto, sono stati sbalzati a terra. Soccorsi dal 118 con due ambulanze ed elicottero, il 57enne è stato trasportato all'ospedale di Ravenna, la donna al Bufalini di Cesena, mentre le persone a bordo dell'auto hanno rifiutato le cure dei sanitari. Entrambi i conducenti dei mezzi sono stati sottoposti ad alcoltest. Nel corso dei soccorsi e dei rilievi il traffico è stato rallentato soprattutto per chi rientrava dalla giornata sula mare e la normale circolazione è stata ristabilita intorno alle 20. Sul posto per i rilievi la Polizia Locale di Ravenna.