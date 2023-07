Botta all'incrocio fra due auto: una finisce fuori strada e si ribalta nel fosso

Un violento scontro fra due auto si è verificato venerdì pomeriggio, intorno alle 16.30, a Castel Bolognese. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Locale di Faenza. Tutto sarebbe avvenuto all'incrocio tra via Gradasso e via Casanola, dove due automobili hanno finito per impattare. In seguito all'urto uno dei due mezzi è finito fuori strada, ribaltandosi nel fosso. Sono subito giunti i soccorsi sul posto, con il conducente dell'auto ribaltata che sarebbe riuscito a uscire dal veicolo in maniera autonoma. Il ferito è poi stato portato in ospedale dall'ambulanza con traumi di lieve entità. Illeso l'altro conducente. Sul posto, oltre agli operatori del 118 e della Polizia Locale, anche i Vigili del Fuoco e il soccorso stradale per la rimozione del veicolo.