Brutto incidente tra un'auto e tre bici: giovane ciclista in ospedale

Brutto incidente nel tardo pomeriggio di martedì a Ravenna. Intorno alle 17.30 un'auto si è scontrata con tre biciclette su via Lunga a Santo Stefano, per cause ancora in corso d'accertamento da parte della Polizia locale di Ravenna. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, che hanno trasportato uno dei ciclisti, minorenne, all'ospedale di Ravenna con codice di media gravità. Gli altri ciclisti, anch'essi minorenni, non hanno necessitato cure, così come l'automobilista. Il ciclista e l'automobilista sono stati sottoposti agli esami alcolimetrici del caso.