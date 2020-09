Precipita nella scarpata e rischia di finire nel canale: pauroso incidente

Un pauroso incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Intorno alle 18.30 di mercoledì una 28enne di origini polacche stava percorrendo via Basilica a bordo di una Fiat 500 quando, giunta all'altezza del civico 50, ha perso il controllo dell'auto ed è finita giù per la scarpata, profonda circa 3-4 metri, e si è fermata proprio sul bordo del canale nei pressi dell'immissione in Destra Reno, evitando di finire in acqua.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero ma la ferita, che ha riportato qualche escoriazione, ha rifiutato le cure dei sanitari. La 28enne verrà sottoposta a tutti gli esami del caso per cercare di chiarire la dinamica dell'incidente. Sul posto per i rilievi di legge la Polizia locale di Ravenna.