Grave caduta in autostrada, due motociclisti finiscono in ospedale: un uomo in rianimazione

Si conta ancora un grave incidente sulle strade della provincia, con un motociclista che lotta fra la vita e la morte in rianimazione. Tutto è avvenuto poco dopo le 21 di domenica al km 66+300 della A14, in località Faenza, dove una moto con a bordo due persone, sarebbe rimasta vittima di una caduta autonoma le cui cause sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine. I due motociclisti, un uomo di 66 anni di Riccione e una donna, hanno riportato serie ferite e sono stati entrambi portati dal 118 all'ospedale Bufalini di Cesena. Particolarmente gravi le condizioni dell'uomo che si trova ora nel reparto di rianimazione. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Stradale di Forlì.