Cade mentre va in bici e rovina sull'asfalto: soccorso dall'elicottero

Brutto incidente nella mattinata di giovedì a San Severo di Cotignola. Intorno alle 11 un 77enne di Cotignola stava percorrendo via Barbiana in sella alla sua bici, quando giunto all'altezza del civico 9 ha improvvisamente perso il controllo del velocipede ed è caduto rovinosamente sull'asfalto. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero decollato da Ravenna. Il ferito, rimasto cosciente, è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Sul posto per i rilievi di legge la Polizia locale della Bassa Romagna.

Foto Massimo Argnani