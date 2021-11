Il camion frena per evitare l'incidente e la maxi trave di cemento si sposta: rotonda chiusa al traffico per ore

Incidente sfiorato e tanto lavoro per rimettere a posto il carico. Tutto è accaduto martedì mattina, poco dopo le 8, a Russi tra la via Faentina e la rotonda Anna Frank. Stando ai primi rilievi della Polizia locale di Russi, un camion adibito al trasporto eccezionale di lunghe travi in cemento prefabbricate stava procedendo sulla via Faentina in direzione Ravenna quando, giunto alla rotatoria, avrebbe frenato per evitare lo scontro con un'automobile. Non c'è stato contatto fra i mezzi, ma la brusca frenata ha causato lo spostamento del materiale, una trave lunga 20 metri, rendendo impossibile al camion riprendere la sua marcia.

Sul posto sono quindi arrivate la Polizia locale e i mezzi di soccorso con la gru per spostare il carico e rimetterlo nella corretta posizione di trasporto. Un'operazione piuttosto impegnativa che è terminata intorno alle 15. Durante le 7 ore necessarie per l'intervento la rotonda è rimasta parzialmente chiusa e il traffico è stato deviato dagli agenti di polizia verso le strade secondarie.