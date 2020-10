Camion finisce fuori strada all'alba: conducente in ospedale

Incidente all'alba di martedì mattina sulla Romea, tra via delle Valli e la rotonda di Casal Borsetti. Intorno alle 6.30 un camion, per cause ancora in corso d'accertamento da parte della Polizia locale di Ravenna intervenuta sul sinistro, è finito fuori strada, con il camionista rimasto cosciente ma subito soccorso dal personale del 118 e portato all'ospedale di Ravenna con codice di bassa gravità.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, che hanno aiutato nelle operazioni di soccorso, e il personale di Anas. La Polizia locale ha gestito il traffico a senso unico alternato, chiudendo la carreggiata in direzione nord.