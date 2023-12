Camion avvolto e distrutto dalle fiamme all'alba: statale chiusa in entrambi i sensi

Alle prime ore dell'alba di questa mattina la sala operativa del Comando Vigili del fuoco di Ravenna è stata allertata in seguito alla segnalazione di un tir in fiamme sulla statale 309 'Romea', all'altezza del km 12,500 a Casal Borsetti. Sul posto sono intervenute due squadre di pompieri da Ravenna con il supporto di una squadra del distaccamento di Comacchio.

Presenti sul posto i Carabinieri e le squadre Anas la viabilità in entrambi i sensi di marcia è stata temporaneamente chiusa. Percorso alternativo su SP1 ed SP24 per entrambe le direzioni. Il personale sta lavorando per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.