Sbanda e finisce col camion-cisterna fuori strada: camionista in ospedale

Incidente sulla statale Romea attorno alle 13.15 di venerdì, a Ravenna. Per cause in corso d'accertamento un camion-cisterna, che al momento del sinistro non trasportava nulla, è finito fuori strada in maniera autonoma nel tratto di strada che permette l'immissione verso le Bassette. Il mezzo pesante è finito contro il guard rail laterale, per poi terminare la propria corsa in un campo rimanendo in bilico sul ciglio della strada.

Sul posto sono giunti i soccorsi del 118, che hanno trasportato il camionista all'ospedale di Ravenna per gli accertamenti del caso. La Polizia stradale è intervenuta per i rilievi, aiutata dai Vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo, che verrà rimosso nel pomeriggio. La strada è attualmente aperta, ma si raccomanda la massima attenzione.

Foto Massimo Argnani