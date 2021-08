Incidente sul ponte della Faentina: traffico in tilt sulla statale Adriatica

Il personale Anas è presente sul posto per la gestione del traffico e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile

Incidente stradale sulla statale Adriatica. Su un tratto della statale il traffico è stato temporaneamente bloccato in direzione Rimini a causa di un camion incidentato sul ponte sopra la Faentina, all'altezza del km 148,600, a Ravenna. Il personale Anas è presente sul posto per la gestione del traffico e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.