Camion prende fuoco, intervengono i pompieri: via Ravegnana riaperta al traffico

Lunghe code si sono create nel primo pomeriggio di lunedì su via Ravegnana e anche sulla statale Adriatica per l'incendio che ha coinvolto un camion che marciava su via Ravegnana. Dopo aver preso fuoco, infatti, il mezzo pesante non è più riuscito a ripartire. Sono intervenuti tempestivamente sul luogo i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Ravenna. Nell'incidente, fortunatamente, non risultano feriti o altri veicoli coinvolti. I pompieri sono entrati in azione per mettere in sicurezza e rimuovere il camion tramite l'utilizzo di mezzi specializzati. Secondo una prima ricostruzione, il rogo potrebbe essere stato causato da un surriscaldamento dell'asse del camion. Via Ravegnana è rimasta chiusa a lungo per permettere l'intervento e il traffico è stato riaperto poco prima delle 16.30.