Perde il controllo del camion e si rovescia nel fosso: strada chiusa al traffico

Incidente pauroso e strada momentaneamente chiusa al traffico. E' successo giovedì mattina, poco prima delle 10, in via Prada, tra l'abitato di Prada e il corso del fiume Montone. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia Locale di Russi e dalla Polizia Locale della Romagna Faentina, entrambe presenti sul posto, il conducente di un camion che trasportava vari materiali avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo pesante, finendo fuori strada e rovesciandosi nel fosso.

Sul luogo dell'incidente è intervenuto immediatamente il personale del 118, giunto con un'ambulanza. Il conducente, cosciente e in buone condizioni, è stato trasportato in ospedale a Faenza per accertamenti. Via Prada è stata invece momentaneamente chiusa al traffico per permettere alla gru e ai mezzi specializzati di rimettere il camion in carreggiata.