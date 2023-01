Carambola fra auto sulla Ravegnana: due persone finiscono in ospedale

Ancora un violento scontro in via Ravegnana, dove negli ultimi giorni dell'anno si era verificato un drammatico incidente mortale. Sono cinque i veicoli coinvolti e due i feriti trasportati al Trauma Center dell'ospedale "Bufalini" di Cesena in seguito allo scontro tra più mezzi avvenuto nella prima mattinata di martedì, intorno alle 7.30, lungo il tratto forlivese della Ravegnana, all'altezza di Durazzanino. La dinamica della carambola è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale di Forlì, che ha proceduto ai rilievi di legge. Al momento del sinistro gravava una fitta nebbia, con visibilità ridotta a meno di 100 metri.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una "Huyndai I10" con a bordo una donna di 71 anni ed un ragazzo di 27 e che procedeva lungo la Raveganna con direzione di marcia Forlì-Ravenna stava iniziando una manovra di svolta a sinistra per immettersi in un'area privata all'altezza del chilometro 199+00, quando è stata colpita da dietro da una "Huyndai Cona". L'impatto ha spinto la "I10" verso la corsia di marcia opposta, innescando una carambola che ha coinvolto altre tre auto.

Nello schianto sono rimasti feriti i conducenti della "I10", entrambi soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati al "Bufalini" per le cure del caso. A riportare la peggio la donna, ma non è in pericolo di vita. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzione per circa mezz'ora, con chiusura all'altezza dell'abitato di Coccolia per chi proveniva da Ravenna e via Martoni per chi sopraggiungeva da Forlì. Successivamente si è proceduto con un senso unico alternato fino alle 9.40, quando la situazione è tornata alla normalità. Sul posto ha operato anche il personale di Anas per il ripristino della viabilità.