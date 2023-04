Carambola sulla Romea, tre persone finiscono in ospedale

Grave incidente, nel pomeriggio di venerdì, sulla Romea nord che ha visto coinvolti due veicoli con un bilancio di 3 feriti. Il sinistro è avvenuto verso le 14.30 all’altezza dello sbocco sulla strada privata dell’agriturismo Tenuta Augusta e ha coinvolto un furgone Dacia Dokker e un’Audi Q3 con entrambi i mezzi che procedevano in direzione di Ferrara. Per cause ancora in corso di accertamento, il furgone, su cui viaggiavano tre persone, si è cappottato dopo essere stato sbalzato nel campo a lato della sede stradale. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto gli occupanti dalle lamiere dell'abitacolo per poi affidarli ai sanitari. Praticamente illese, invece, gli occupanti dell'Audi. Dei feriti, il più grave è risultato essere un uomo di 58 anni, subito trasportato con codice rosso in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri due uomini che si trovavano a bordo del furgone sono stati invece trasportati in ambulanza, con codice di media gravità, agli ospedali di Ravenna e Forlì. Sul luogo del sinistro si è portata anche la Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità.