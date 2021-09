Carambola sulla strade, ad avere la peggio è un motociclista

Incidente nel pomeriggio nel faentino, il ferito trasportato al "Bufalini" di Cesena in eliambulanza

Incidente stradale nel faentino, nel pomeriggio di sabato, dove ad avere la peggio è stato un motociclista 68enne. Il sinistro è avvenuto verso le 14.45 a San Pier Laguna all'incrocio tra le vie Pana e Celletta. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia Municipale il centauro e una vettura sono venuti a collisione con il primo che è carambolato sull'asfalto riportando la sospetta frattura del femore. Soccorso dal personale del 118, arrivato sul posto con ambulanza e auto medicalizzata, è stato fatto alzare anche l'elicottero. Il 68enne, rimasto sempre cosciente, una volta stabilizzato è stato trasportato nel nosocomio cesenate con il codice di massima gravità.