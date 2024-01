Causa un incidente da ubriaco ma fa "cambio posto" con l'amico: scoperto e denunciato

Numerosi incidenti nel weekend appena trascorso a Ravenna. Nella notte tra sabato e domenica, attorno all'una, due auto si sono scontrate all'incrocio tra via Fiume Montone Abbandonato e via Circonvallazione al Molino. Uno dei due automobilisti coinvolti, dopo essere risultato positivo al test dell’etilometro, ha iniziato a minacciare le forze dell'ordine accorse sul posto per il rilievo del sinistro. L'uomo è stato dunque denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Poche ore dopo, attorno alle tre, un'auto è uscita di strada in maniera autonoma. Giunte sul posto, le forze dell'ordine hanno trovato - oltre all'auto incidentata - una seconda auto e cinque giovani. Uno dei presenti si è dichiarato conducente del veicolo incidentato, risultando negativo all’alcol test.

Tuttavia le circostanze, le spiegazioni fornite e la titubanza nel rispondere ad alcune domande da parte dei giovani hanno fatto insorgere il dubbio in merito alla possibilità che alla guida vi fosse un’altra persona. Alla fine è stato individuato l’effettivo guidatore che, sottoposto all’accertamento mediante etilometro, ha manifestato un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. L'automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.