Centauro falciato nella rotatoria, trasportato in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena

C'è, con tutta probabilità, una mancata precedenza all'origine dell'incidente che si è verificato a Ravenna nel primo pomeriggio di sabato e che ha visto un centauro venire trasportato al "Bufalini" di Cesena in eliambulanza. Il sinistro si è verificato intorno alle 13.45 alla rotatoria di via Canale Molinetto dove, da una prima ricostruzione, il motociclista 44enne si trovava all'interno dell'intersezione quando è stato colpito da una Opel Meriva guidata da una 60enne che si stava immettendo. Finito sull'asfalto, il motociclista è stato soccorso dal personale del 118 intervenuto sul posto con ambulanza e auto medicalizzata ed è stato fatto intervenire anche l'elicottero. Stabilizzato l'uomo, che è rimasto sempre cosciente, è stato quindi trasferito nel nosocomio cesenate. Per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, e bloccare il traffico per permettere all'eliambulanza di atterrare e decollare, è intervenuta una pattuglia della Municipale.