Travolto da un'auto mentre va in bici: muore a pochi passi da casa

È morto a pochi passi da casa l'uomo che venerdì sera è stato investito sulla Ravegnana a Faenza, all'altezza di via Borgo San Rocco. Il drammatico incidente si è verificato attorno alle 19. L'uomo, un 88enne, stava andando in bicicletta quando, per cause in corso d'accertamento, è stato travolto da una Fiat Punto condotta da un ragazzo che viaggiava da Russi verso il centro abitato di Faenza. L'anziano è stato sbalzato rovinosamente a terra, sbattendo il capo sull'asfalto e perdendo conoscenza.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e auto medica, raggiunti dai colleghi con l'elicottero, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare: l'uomo è morto durante un disperato tentativo di trasporto in ospedale. Il ragazzo al volante della Punto, sotto shock, è stato portato all'ospedale di Faenza, dove è stato sottoposto ai test tossicologici e alcolimetrici del caso.

Sul posto la Polizia di Stato, la Polizia stradale e i Carabinieri, che hanno chiuso il tratto di strada interessato dall'incidente deviando il traffico. Un secondo incidente si è verificato nel pomeriggio di venerdì a Faenza, con un bambino trasportato in elicottero in ospedale.