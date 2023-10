Ciclista falciato e scaraventato nel fossato all'alba: è in gravi condizioni al "Bufalini"

Grave incidente all'alba di domenica con un ciclista 34enne trasportato in gravi condizioni al "Bufalini" di Cesena in eliambulanza. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 6.30 in via Ravegnana, all'altezza della svolta per Gambellara in un tratto di strada privo di illuminazione, dove secondo una prima ricostruzione il ferito sarebbe stato tamponato da una Citroen e, dopo essere stato caricato sul cofano e aver sfondato il parabreazza, è stato scaraventato nel fossato che costeggia la carreggiata. Il 34enne, incosciente, è stato soccorso dal personale del 118 intervenuto sul posto anche con l'elimedica e una volta stabilizzato è stato portato nel nosocomio cesenate dove i medici si sono riservati la prognosi. In via Ravegnana, per i rilievi di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica, è intervenuta una pattuglia della Municipale.