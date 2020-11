Schianto all'incrocio tra un'auto e una bici: ciclista in ospedale

Brutto incidente nel pomeriggio di mercoledì tra Castiglione di Cervia e Pisignano. Intorno alle 17.40 una 39enne di Pisignano rumena stava percorrendo via Zavattina da Castiglione verso Pisignano a bordo di un Range Rover, quando all'altezza dell'incrocio con la traversa Zavattina ha colpito un ciclista, un 66enne albanese residente a Castiglione di Ravenna. Nel violento urto, l'uomo è stato sbalzato sull'asfalto.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica che hanno trasportato il ferito, rimasto cosciente, all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Sul posto, per i rilievi di legge, la Polizia locale di Cervia che ha chiuso la strada al traffico per circa 40 minuti per permettere i soccorsi.