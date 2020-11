Investito e sbalzato dalla bicicletta: 30enne in ospedale

Brutto incidente nel tardo pomeriggio di martedì a Massa Lombarda. Un 30enne senegalese stava percorrendo via Canal Vecchio in sella alla sua bici da Bubano verso Massa Lombarda, quando all'improvviso è stato investito da dietro da un automobilista, un coetaneo di Massa Lombarda che viaggiava nella stessa direzione e che non si è accorto della presenza del ciclista, finito sbalzato a terra.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato il ferito all'ospedale di Lugo con codice di media gravità. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Foto Massimo Argnani