Travolto da un'auto mentre va in bici: ciclista grave in ospedale

Grave incidente martedì pomeriggio in centro a Ravenna. Poco prima delle 18 un ciclista faentino di 73 anni stava viaggiando su via Faentina quando, giunto all'intersezione con via Romolo Conti, è stato travolto da un'auto cadendo a terra. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, che hanno trasportato l'anziano ferito all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Ravenna.