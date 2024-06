Cicloamatore urtato da un'auto e vola sull'asfalto, per la carambola finisce nel fosso

E' stato trasportato al "Bufalini" di Cesena con l'eliambulanza, ma non sarebbe in pericolo di vita, un ciclista ravennate 64enne rimasto coinvolto in un incidente stradale nella tarda mattinata di sabato. Il sinistro si è verificato intorno alle 11.30 in via del Bosco, in località Rotta, e da una prima ricostruzione sarebbe stato urtato da una vettura che sbucava da via Ca Bagnoli. Nell'urto il 64enne è volato sull'asfalto per poi concludere la sua carambola finendo nel fossato che costeggia la carreggiata. Soccorso dal personale del 118, per precauzione è stato fatto intervenire l'elicottero da Ravenna. Il ciclista, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito nel nosocomio cesenate con un codice di media gravità. Sul posto, per ricostruire con esattezza la dinamica, è intervenuta la Municipale.