Con la moto urtano un'auto e finiscono contro un furgone in sosta: paura per due 17enni

Due giovani feriti in uno schianto in moto a Ponte Nuovo. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica, poco dopo le 19. I due, entrambi di 17 anni, stavano procedendo in via Della Vigna (strada a senso unico in direzione del forese), quando, all'altezza del civico 28, non si sono accorti che l'auto che li precedeva stava affrontando una manovra di svolta a sinistra per immettersi in una proprietà privata. Il conducente della moto ha cercato di schivare la vettura, una "Opel Corsa" condotta da un ravennate di 30 anni, urtando comunque la fiancata sinistra.

Dopo l'impatto la moto sono finiti contro un furgone cassonato, rovinando per terra. I due 17enni, sempre coscienti, sono stati soccorsi dai sanitari del 118, che hanno operato con due ambulanze, l'auto col medico medica e l'elisoccorso. La passeggera è stata trasportata con l'elimedica all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. L'altro invece è stato trasportato al "Santa Maria delle Croci" con "codice 2". Per chiarire la dinamica del sinistro gli agenti della Polizia Locale di Ravenna.

Foto di Massimo Argnani