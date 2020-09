Rovinosa caduta durante la gara: ciclista 19enne in ospedale

Alle 14 lo start: appena un'ora e mezza dopo, la corsa è stata neutralizzata a causa di un incidente. È la cronaca di quanto successo nel pomeriggio di martedì durante la Astico-Brenta, gara ciclistica del vicentino riservata alla categoria dilettanti. Secondo una prima ricostruzione all'undicesimo chilometro di gara alcuni corridori, per evitare un pedone che stava camminando sul ciglio della strada, si sarebbero toccati con le bici. Ad avere la peggio è stato il 19enne Davide Dapporto, portacolori faentino della InEmiliaRomagna Cycling team, che è caduto di faccia.

A seguito dell'incidente, il medico di gara ha chiesto l'intervento dell’elisoccorso che, arrivato sul posto, ha caricato il ragazzo per il trasferimento all'ospedale San Bortolo. Le condizioni del ragazzo non sono parse gravi, ma il giovane è stato comunque sottoposto ad accertamenti clinici. La gara è stata sospesa per una quarantina di minuti poi è ripresa con un chilometraggio inferiore al previsto.