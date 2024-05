Tenta di fermare l'auto che 'scivola' verso la strada, ma rimane incastrata: donna portata in ospedale

Un grave incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì. Tutto è avvenuto intorno alle 19 in via Reale (ss 16) a Camerlona dove, secondo le prime ricostruzioni, una donna che stava compiendo le manovre per entrare in auto nella sua abitazione, è scesa dalla vettura per aprire il cancello di casa. A quel punto l'auto avrebbe iniziato a retrocedere verso la statale e l'automobilista, nel tentativo di fermare la vettura, sarebbe stata travolta, rimanendo incastrata tra la macchina e il muro dell'abitazione.

Rimasta incosciente in un primo momento, la donna è stata soccorsa subito dal marito e dai vicini, intervenuti con il cric per liberare la donna, intrappolata sotto l'auto. Sono quindi giunti sul posto i medici del 118, con ambulanza ed elicottero, insieme ai Vigli del Fuoco con una squadra e l'autogru. A quel punto la donna aveva ripreso coscienza, ma considerato il trauma si è deciso di trasportarla con urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena in elicottero. Durante l'intervento di soccorso la strada è rimasta bloccata. Per i rilievi del caso erano sul posto gli agenti della Polizia Locale di Ravenna.