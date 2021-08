Investita dal camion dei rifiuti mentre attraversa la strada: gravissima in ospedale

Brutto incidente giovedì mattina in centro a Cervia. Intorno alle 8.30 un camion della nettezza urbana stava viaggiando su via Borgo Aurelio Saffi dal centro verso via Caduti per la libertà quando, giunto all'intersezione con piazza XXV aprile, nell'iniziare la manovra per svoltare a sinistra ha colpito un pedone, una donna cervese di 68 anni, che stava attraversando la strada a piedi da via Caduti per la libertà verso il centro. Nella caduta, la donna ha sbattuto violentemente il capo contro lo spigolo del marciapiede.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica che, dopo aver stabilizzato e intubato la ferita, l'hanno trasportata all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Cervia, che ha chiuso il tratto di strada interessato dal sinistro per circa un'ora.