Donna investita mentre attraversa la strada: è in prognosi riservata

Giovedì mattina, alle 9.50, una pattuglia della Polizia locale della Romagna Faentina è intervenuta su un incidente a Brisighella, in via Maglioni all’incrocio semaforico con via Gramsci. Una Ford Fiesta, proveniente dalla stazione ferroviaria di Brisighella e diretta verso Faenza, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della sezione infortunistica giunta all'incrocio ha investito una 91enne.

Sul posto oltre alla pattuglia della Polizia dell’Unione anche i mezzi del 118 il cui personale, dopo le prime cure, ha provveduto a trasportare la ferita al pronto soccorso di Faenza. Nelle ore successive per l'anziana è stato disposto il trasferimento all'spedale Bufalini di Cesena dove è stata ricoverata in prognosi riservata.