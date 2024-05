Colpita da un'auto mentre attraversa sulle strisce: donna in ospedale in elicottero

Incidente nell'abitato di Russi venerdì mattina. Attorno alle otto una donna, una 45enne, stava attraversando a piedi sulle strisce pedonali la via Faentina quando, per cause ancora in corso d'accertamento, è stata colpita da un'auto, una Mercedes condotta da un uomo, che viaggiava in direzione di Faenza. Nell'urto, la donna è caduta a terra.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elimedica, con il quale la ferita è stata portata all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Russi, che ha anche gestito le pesanti ripercussioni sul traffico, visto l'orario di punta.