Finisce fuori strada sull'argine del fiume: donna ritrovata morta sull'auto

Una terribile sciagura nel Ravennate. E' accaduto nella zona di Russi, dove una donna è stata ritrovata senza vita a bordo della propria auto. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della compagnia di Ravenna, coadiuvati sul posto dalla Polizia Locale della Bassa Romagna, una signora di circa 40 anni, di cui non sono ancora note le generalità, è stata trovata morta all'interno della propria auto sull'argine destro del fiume Lamone. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura procedeva sulla carraia in direzione della strada San Vitale, quando a un centinaio di metri prima dell'incrocio con la provinciale avrebbe sbandato sulla destra, sul lato dell'argine del fiume, scendendo circa un metro sotto la sede stradale e fermando la propria corsa contro un albero.

L'automobile è stata notata intorno alle 20.45 da alcune persone che camminavano sull'argine e che hanno subito dato l'allarme. Sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori del 118, con automedica e ambulanza, e i Vigili del Fuoco di Ravenna con una squadra e la gru per sollevare la vettura della vittima. I medici purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Ora il Pm dovrà decidere se fare ulteriori indagini sul decesso della vittima. La prima ipotesi sembrerebbe comunque indicare un malore come causa del fatale incidente.