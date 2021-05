Camion perde il carico, le lamiere travolgono una coppia in auto: muore una donna

Il camionista non si era fermato dopo aver perso il carico di lamiere, ma è stato rintracciato poi grazie all'ausilio dalle telecamere di vigilanza sul territorio

Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di mercoledì sulla statale Adriatica, nei pressi di Alfonsine. Intorno alle 17.30 un'auto Toyota con a bordo un uomo di 77 anni e la moglie di 71 anni ha impattato contro delle lamiere perse durante la corsa da un camion. Sono subito intervenuti i soccorsi con ambulanza ed elicottero del 118, che hanno portato d'urgenza l'uomo all'ospedale Bufalini di Cesena; nulla da fare invece per la moglie, morta tragicamente sul colpo.

Sul posto anche la Polizia locale della Bassa Romagna. Il camionista non si era fermato dopo aver perso il carico di lamiere, ma è stato rintracciato poi grazie all'ausilio dalle telecamere di vigilanza sul territorio. A causa dell'incidente è stato temporaneamente interdetto il transito sulla statale Adriatica all’altezza del km 136, dalla rotonda con la strada Rossetta all'incrocio con via Basilica. Sulle dinamiche dell'incidente sono in corso accertamenti.

Foto Massimo Argnani