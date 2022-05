Dopo lo schianto si dà alla fuga senza prestare soccorso: è caccia al pirata della strada

Dopo essere stato coinvolto in un incidente, non ci ha pensato due volte e si è dato alla fuga, non prestando soccorso. Episodio di pirateria stradale nel tardo pomeriggio di sabato a Conselice, nella frazione di Zeppa, all'altezza di via Canalazzo al civico 5400, vicino a via Predola. Intorno alle 19, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale della Bassa Romagna, si è verificato uno schianto tra un'auto e uno scooter T-Max con a bordo due persone. L'uomo, classe 1970, è stato trasportato in elicottero a Cesena con un codice di media gravità, mentre la donna, 51 anni, è stata trasportata all'ospedale di Lugo. Nessuno dei due è fortunatamente in pericolo di vita. L'auto in fuga ha lasciato sul posto dell'impatto elementi importanti, come il paraurti, che potranno consentire alle forze dell'ordine di risalire al pirata della strada