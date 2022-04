Drammatico schianto tra auto: muore dopo alcuni giorni di agonia una 88enne

Ha conseguenze drammatiche un incidente stradale verificatosi lunedì sera lungo la Provinciale 302, a Persolino. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, sono venute a collisione tre auto, una "Peugeot 307" station wagon, una "Jeep Renegade" ed una "Peugeot 106". A bordo di quest'ultima, carambolata fuori strada, viaggiavano due donne, madre e figlia. La peggio l'ha riportata Uliana Santandrea, 88enne di Brisighella, trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena. Il cuore della donna si è spento giovedì. Nello scontro è rimasta ferita anche la figlia della vittima, 58 anni, e il compagno di 57 anni, che seguiva a bordo dell'altra vettura. Al vaglio invece degli inquirenti le condizioni del conducente della "Jeep" al momento dello schianto. La notizia è stata riportata dalla stampa locale.