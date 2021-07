Due ravennati coinvolti in uno scontro frontale nel ferrarese

E' di due ragazzi ravennati, entrambi 25enni, e di un 50enne tutti rimasti feriti il bilancio di un incidente che si è verificato nella notte tra sabato e domenica nel ferrarese. Il sinistro si è verificato intorno alle 3.30 sulla Ss16 in corrispondenza dell'innesto con la frazione di Fossanova San Marco. Secondo le prime ricostruzioni il 50enne, una guardia giurata che era al volante dell'auto di servizio, stava procedendo in direzione del centro abitato quando per cause ancora in corso di accertamento avrebbe invaso la corsia opposta. In quel momento stava sopraggiungendo la Ford Fiesta coi romagnoli e l'impatto è stato inevitabile. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con due ambulanze e l'auto medicalizzata oltre a una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti. Il ferito più grave è risultato essere il 50enne, trasportato al pronto soccorso di Cona con un codice di media gravità, ferite più lievi per i due 25enni entrambi salvati dall'utilizzo delle cinture di sicurezza che hanno attutito l'impatto. Per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro sono intervenute due pattuglie dei carabinieri.