Esce dalla casa di riposo per festeggiare il Natale in famiglia: centenaria resta ferita in uno schianto

Schianto nel tardo pomeriggio di Natale in via Stroppata, ad Alfonsine. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, una "Opel Mokka" con tre persone a bordo e che procedeva con direzione di marcia Fusignano-Alfonsine è uscita dalla carreggiata, schiantandosi nel fossato a bordo strada. L'allerta alla sala operativa del 118 è giunto poco dopo le 16.30. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e l'auto col medico a bordo insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Lugo.

Il conducente, un cinquantenne, non ha riportato lesioni, mentre un 87enne, padre del guidatore, e la suocera dell'anziano, centenaria, quest'ultima prelevata da una casa di riposo per consentirle di trascorrere le festività natalizie in famiglia, hanno riportato conseguenze fisiche. I due feriti sono stati trasportati entrambi all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, la donna col codice di massima gravità mentre l'uomo con il codice di media gravità. La strada è stata temporaneamente bloccata durante le operazioni di soccorsi.