Esce di strada col furgone e finisce su un fianco nel campo: giovane in ospedale

Ancora un incidente stradale sulle strade ravennati, questa volta tra Taglio Corelli e Voltana. Attorno alle 17.30 un 32enne stava viaggiando a bordo di un furgone, un Fiat Fiorino, lungo via Torretta in direzione di Voltana quando, in un tratto rettilineo, ha perso il controllo del veicolo, invadendo la corsia opposta e finendo su un fianco nel campo adiacente alla sede stradale.

A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno avvisato il personale del 118 giunto sul posto con ambulanza e auto medica, insieme ai Vigili del fuoco di Lugo che hanno estratto il ferito, rimasto cosciente, dalle lamiere del furgone. Il 32enne è stato poi trasportato all'ospedale di Ravenna con codice di media gravità. La Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, intervenuta per i rilievi di legge, ha chiuso temporaneamente il tratto di strada interessato dall'incidente.