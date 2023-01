Esce di strada col tir e si ribalta su un fianco: camionista in ospedale

Ancora un incidente nella mattinata di mercoledì, dopo quello che si è verificato all'alba in autostrada. Poco prima delle 10.30 un camionista, che stava viaggiando su via Canala, all'altezza di Piangipane è finito fuori strada ribaltandosi su un fianco. Le cause dell'incidente sono al vaglio della Polizia locale di Ravenna, intervenuta sul posto.

I soccorsi del 118, giunti sul luogo dell'incidente, hanno prestato le prime cure al camionista ferito per poi portarlo in ospedale con codice di media gravità. Intervenuti anche i Vigili del fuoco di Ravenna, che hanno estratto il ferito dal camion per poi affidarlo al personale sanitario e hanno poi provveduto a mettere in sicurezza il mezzo pesante.